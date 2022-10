Sangiuliano alla Cultura | perché il centrodestra ha fatto bene

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Devo ringraziare i tanti amici che mi hanno scritto con amarezzaaspettavano che fossi chiamato a fare il ministro della. Non è accaduto e me ne dispiace, ma so che la premier conosce la mia attività e non trascurerà di trarreficio dmia esperienza. D’altra parte, la nuova definizione di quello che fu il ministero «per» i Benili come «ministero della» ha esteso i confini della tutela del patrimonio a una visione ideale o ideologica che la Meloni ha voluto gelosamente per sé, come identificazione della propria condizionele e politica. Insomma, una cosa è la Kultur, che è mondo delle idee, civiltà, visione, un’altra è il patrimoniole materiale e immateriale, i cui confini sono definiti dall’Unesco: ...