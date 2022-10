Salman Rushdie | l’autore de I versetti satanici ha perso un occhio e una mano dopo l’aggressione della scorsa estate a New York

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022), lo scrittore indiano autore de I, hala vista da une non può più usare unaessere stato accoltellato due mesi fa a New. Lo ha rivelato il suo agente Andrew Wylie in un’intervista al quotidiano spagnolo El País. “I nervi sono stati recisi dalle coltellate. E ha ricevuto altre 15 ferite alla schiena e al busto. Ha subito un attacco brutale”, ha dichiarato l’agente a margineFiera internazionale del libro di Francoforte. Non si sa ancora dovesi trovi in questo momento. “Non posso dare alcuna informazione”, ha dichiarato Wylie, che ha spiegato come “non c’è modo di difendersi da questo, perché è totalmente inaspettato e ...