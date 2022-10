«Salman Rushdie ha perso la vista in un occhio e l’uso di una mano» | la rivelazione dell’agente dopo l’attentato del 12 agosto

Dopo l'attentato subìto il 12 agosto scorso durante una conferenza a Chautauqua , nello Stato di New York ,ha perso la vista in un occhio e l'uso di una mano. I nervi sul suo braccio sarebbero infatti stati "recisi", e "l'attacco brutale" ai suoi danni gli ha inferto "ferite profonde". Lo ha ...ha perso la vista in un occhio e l'uso di una mano dopo l'attacco subito due mesi fa mentre teneva un intervento nello stato di New York. Lo ha confermato il suo agente in una ...Lo scrittore ha perso anche l’uso di una mano in seguito all’attacco subito in estate mentre partecipava a un incontro pubblico ...Salman Rushdie ha perso la vista in un occhio e l'uso di una mano dopo l'attacco subito due mesi fa mentre teneva un intervento nello stato di New York. Lo ha confermato il suo agente in una intervist ...