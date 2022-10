Rugby World Cup | l’Italdonne conquista i quarti di finale | è storia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) Momento storico per ilitaliano in Nuova Zelanda dove la Nazionale Italiana Femminile – dopo la vittoria per 21-8 contro il Giappone – hato il secondo posto nel girone B dellaCup strappando il pass per ididella competizione, traguardo mai raggiunto prima d’ora da nessuna Squadra Nazionale FIR. Partita giocata contro un avversario dalle caratteristiche diverse rispetto ai primi due – Canada e Usa – e che ha portato le Azzurre a raggiungere un traguardo storico come evidenziato dalle dichiarazioni post partita del Commissario Tecnico, Andrea Di Giandomenico: “Arrivare aidiè un traguardo importante, diverso da quelli che abbiamo raggiunto in passato. Siamo orgogliosi e soddisfatti. E’ un ...