Rugby | Top 10 | le Fiamme Oro vincono e sono sole in vetta | vittorie per Petrarca e Rovigo

Una vittoria di peso nella corsa playoff e un successo importante per chi vuole provare a sognare in grande. I due anticipi della quarta giornata del massimo campionato italiano divede i successi del Valorugby a Colorno e quello dei Lyons Piacenza in casa con Viadana. Si parte con la ...... AA2 Fabio Taggi (Roma) Quarto uomo: Marco Chiappa (Bergamo) TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) Cartellini: 9' giallo a Paz (SitavLyons), 32' rosso a Paolucci (Viadana 1970), 43' giallo ... Rugby - Top 10, cambia ancora tutto: i risultati e la classifica dopo la quarta giornata AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – La Nazionale italiana femminile scrive una pagina indimenticabile nella storia del rugby azzurro. Ad Auckland, nella terza e conclusiva giornata della Pool B del ...Scatta in Austria la nuova stagione di sci alpino con Shiffrin a sfidare una lunga schiera di avversarie. Brignone e Bassino punte di diamante dei colori azzurri.