Rugby | i convocati dell’Italia per il raduno che precede le Autumn Nations Series

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Mentre le donne si stanno esaltando ai Mondiali, conquistando la storica qualificazione ai quarti di finale, si torna a parlare anche dial maschile per quanto riguarda le nazionali. A breve infatti scatteranno le, una serie di Test Match per gli azzurri che in casa ospitano Samoa, Australia e Sudafrica. Per prepararsi al meglio ai tre incontri la squadra di Kieran Crowley sarà ina Verona, da domani, al Payanini Center sino al 28 ottobre. Qualche novità nella lista deipreannunciata: quella più interessante è il ritorno di Jake Polledri, dopo il bruttissimo infortunio di qualche anno fa. I: PiloniPietro CECCARELLI (CA Brive, 21 caps) Simone FERRARI (Benetton, 37 caps) Danilo FISCHETTI ...