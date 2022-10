Rugby | Andrea Di Giandomenico | “Siamo felici del risultato raggiunto e condividiamo questa felicità con tutto il movimento”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) È una giornata storica per ilitaliano. Nella notte la Nazionale italiana ha battuto il Giappone nella terza e ultima giornata della fase a gironi (gruppo B) dei Mondiali femminili (in corso di svolgimento in Nuova Zelanda) e ha conquistato per la prima volta nella storia il biglietto per i quarti di finale di una rassegna iridata. Al termine della partita, sono state queste le parole del ctDi(fonte: fede.it): “Arrivare ai quarti di finale è un traguardo importante, diverso da quelli che abbiamoin passato.orgogliosi e soddisfatti. E’ unfrutto anche del supporto della Federazione, del lavoro dei club e chiaramente delle ragazze in campo.ilitaliano merita ...