Roma | striscioni shock accolgono i napoletani FOTO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tra ospedali e Tribunali s’è capito quanto vali”; “sogna Vesuvio vomita su quella fogna”; “Dai dell’infame e ti fai onore, ma sul cancello c’era un collaboratore”. Sono questi i treespositi dagli ultrà giallorossi in varie zona della città diprima della sfida di questa sera allo stadio Olimpico tra gli uomini di Mourinho e quelli di Spalletti. Tutti e tre contro Napoli e i tifosi partenopei. Le autorità di polizia, sotto il coordinamento della Questura di, stanno visionando i filmati delle videocamere installate in città per identificare gli autori deglie valutare eventuali denunce.-Napoli non è una partita come tutte le altre, anche fuori dal campo e soprattutto dopo quanto successo ...