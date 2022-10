Roma | striscione contro Spalletti | “Ieri Arlecchino oggi Pulcinella…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 ottobre 2022)-Napoli comparso uno. Si infuoca il pre partita con tanti messaggi d’odio dei tifosi giallorossi.-Napoli, la sfida si infuoca già nel pre partita. In città sono comparsi tanti striscioni d’odio verso Napoli e i napoletani. Ovviamente non manca il classico Vesuvio, ma si fa riferimento anche ad altro. Insomma passa il tempo ma non passa l’ignoranza delle persone. Quello che era il Derby del Sud col gemellaggio tra le tifoserie sembra essere oramai solo un sogno, quando invece lo sport non dovrebbe fare altro che unire. Sicuramente qualche piccolo ed innocuo sfottò non guasta, ma arrivare a questi livelli ha veramente dell’assurdo e fotografa anche la situazione di un paese in cui il problema della discriminazione, razziale e territoriale, non è superato per ...