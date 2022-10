Roma Passa col rosso e tenta la fuga investendo un agente della Polizia Locale | arrestato

(Di domenica 23 ottobre 2022)– Era alla guida di una Fiat Panda l’uomo che, dopo essere stato bloccato da una pattuglia del IX Gruppo EurdiCapitale per aver oltreto un semaforo con luce rossa, hato la, cercando di investire uno degli agenti. Fermato nella zona di via delle Tre Fontane e avviati i controlli di rito, il conducente, alla richiesta da parte degli operanti di esibire i documenti, ha ripreso la marcia, colpendo un. Subito bloccato, per il 43enne è scattato l’arresto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per ...

