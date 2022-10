Roma-Napoli | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Allo Stadio Olimpico dii giallorossi di Mourinho ospitano ildi Spalletti per continuare a vincere in campionato e mantenere il proprio posto in zona Champions, confermando di aver trovato quella continuità che era sembrata mancare nella prima fase di stagione. Dal canto loro i partenopei non hanno intenzione di porre fine ad una striscia di vittorie iniziata il 3 settembre proprio a, contro la Lazio, e cercano di rispondere al Milan, vittorioso ieri a Monza. Il fischio d’inizio a, valevole per l’undicesima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre È unaa due velocità quella scesa in campo nelle ultime partite fra campionato ed Europa League. Nelle scorse uscite in ...