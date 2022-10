Roma-Napoli 0-1 | Spalletti | “Bravi a vincere la partita in un modo diverso dal solito”

Opaca la reazione dellache, accusando il colpo, non riesce a incidere lasciando a zero il conto dei tiri in porta, rimanendo ferma al quinto posto con 22 punti.José Mourinho non perde la consueta capacità di graffiare nei post - partita. Dopo la sconfitta in casa della sua, assolve i suoi, non condanna l'arbitro e stuzzica il("non meritava di vincere) e Lozano ("quello che si tuffa sempre ed è sempre per terra, come si chiama Ah già, Lozano..."). "Non ..."Io non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi della partita - ha detto Luciano Spalletti nell'immediato dopo gara all'Olimpico che ha visto la su ...I giallorossi, però, hanno riportato un cambio dell’ultima ora nella propria rosa, escludendo a sorpresa Nicola Zalewski dall’undici titolare, ma anche dalla panchina. FORMAZIONE ROMA (3-5-2): Rui Pat ...