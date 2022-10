(Di domenica 23 ottobre 2022) . Non c’è solo il caso Fiorello a tenere banco Nuovo governo, nuove nomine anche in Rai. Non è una novità, ma solo il gioco delle parti perché è stato così anche in passato e nessuno potrebbe stupirsi se succederà con l’esecutivo guidato da L'articolo proviene da Inews24.it.

Everyeye Tech

Il canoneè forse una delle tasse più odiate dagli italiani, in quanto deve essere pagato a prescindere ... Sicuramente, dal prossimo anno assisteremo ad una vera e propriadi questa ...Un suo estratto, che cita il Ministero dello Sviluppo Economico , recita così: Sappiamo però che a breve il Canonesubirà un'importante. Dal 1° gennaio 2023 verrà tolto dalla bolletta ... Rivoluzione in casa Rai, i Mondiali Qatar 2022 in 4K tramite Internet Rivoluzione Rai, torna un personaggio famoso in prima serata: anticipazione clamorosa. Non c'è solo il caso Fiorello a tenere banco ...In un incontro organizzato dall'associazione ''La Comune'' il racconto di chi vive e lavora in Italia: ''Siamo preoccupate per i nostri familiari, non riusciamo più a comunicare con loro'' ...