Ravezzani duro | «Arbitraggio Fiorentina Inter? Valeri da pensionamento»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il giornalista Fabioha detto la sua sull’di ieri sera diinFabio, giornalista, ha detto la sua circa l’di ieri sera in. Di seguito le sue dichiarazioni. IL MESSAGGIO – «è da. Alcuni errori possono essere comprensibili (fallo Jovic sul 3-3 e Dzeko su 4-3) ma perdersi Dimarco sul rigore e soprattutto non espellerlo dopo aver rivisto le immagini è ingiustificabile. E Mariani, che non lo richiama, non può più fare il varista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

