Vincenzo Italiano non ci sta. Lo dice subito. Alla prima domanda ai microfoni di Sky quando gli vengono mostrate le immagini del gol del 4 - 3 e dell'intervento di Dzeko su Milenkovic a metà campo: ...Probabilmente avrebbe meritato un cartellino, i giocatori dellahanno chiesto il rosso infuriati, ma non è arrivato nemmeno il giallo per l'esterno nerazzurro. Una decisione che ha fatto ... Rabbia Fiorentina: 'Commisso aspetta le scuse ufficiali di Zhang e dell'Inter' Non si placa la rabbia della Fiorentina e di Rocco Commisso. La società viola respinge con forza le accuse della società nerazzurra, secondo cui il presidente dei toscani si sarebbe scagliato contro l ...Altalena di emozioni, i gigliati la riprendono due volte, poi nel recupero il rimpallo beffa e il colpo del ko. Rabbia viola per un fallo non fischiato ...