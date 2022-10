Quell’Ottobre nero che ha cambiato la storia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sono passati esattamente cento anni dalla celebre marcia su Roma, allorché decine di migliaia di fascisti presero la via della capitale per conquistare il potere. Eppure, malgrado sia ormai trascorso un secolo, in tutti gli ambienti semicolti d’Italia continuano a circolare interpretazioni deformate o addirittura irridenti di quegli eventi. E la lettura più gettonata è quella che descrive la marcia su Roma come un qualcosa a metà strada tra una passeggiata domenicale e un mero colpo di teatro. Peccato solo che le cose non stiano affatto così.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2022Altro che «commediola»Secondo le interpretazioni di matrice antifascista più in voga, la marcia su Roma non sarebbe stata altro che «una goffa kermesse» (A. Repaci) o «poco più che una trascurabile adunata di utili idioti» (D. Sassoon). Una lettura strafottente e al contempo ...