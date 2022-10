Quella roba mi fa schifo | il ministro Lollobrigida fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Inizia una nuova avventura per Francesco, neo-dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. E proprio la nuova dicitura del ministero ha scatenato i soliti noti, la, che ha bollato come "fascisteggiante" il riferimento alla sovranità alimentare. Come se difendere un eccellenza come il cibo italiano fosse una colpa. E così, deputato di FdI, replica agli attacchi ricevuti nelle ultime ore. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui afferma: "Ma quale autarchia? Anche Slow Food ha avuto parole di apprezzamento per la Sovranità alimentare. Non è un concetto fascista. Ma un principio che nazioni con governi socialisti hanno addirittura inserito in Costituzione. È una dicitura identica adel ministero dell'Agricoltura francese", premette. ...