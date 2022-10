Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con la vittoria a Napoli? Montepremi e cifre per il successo contro Berrettini

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha vinto il torneo ATP 250 di, sconfiggendo Matteonella finale andata in scena sul cemento outdoor del capoluogo campano. Il toscano ha fornito una prestazione di assoluto spessore tecnico, mettendo alle corde il romano fin dalle prime battute e imponendosi in due set con pieno merito. Il 20enne si sta dimostrando in ottima forma fisica e ha trionfato con personalità dopo la semifinale raggiunta settimana scorsa a Firenze. L’azzurro ha così conquistato il secondo torneo stagionale nel massimo circuito dopo il sigillo ad Amburgo, quando nell’atto conclusivo regolò il fuoriclasse Carlos Alcaraz. Si tratta di un risultato di assoluto spessore tecnico e agonistico, che permette al nostro portacolori di avvicinarsi alla top-20 del ranking ATP. Va considerato anche un interessante risvolto ...

OA Sport

Investe in bitcoin, criptovalute e roba del genere "Non ci capisco niente e sono negata con i. Non mi mancano, ma non ha idea dime ne abbiano fregati le persone che avevano accesso al ...... ierogati non sono sufficienti. Dal reddito di cittadinanza al reddito di solidarietà ... Le novità dovrebbero riguardarepresenteranno nuove domande. Cambia il reddito di cittadinanza a ... Volley, quanti soldi guadagna Paola Egonu in Turchia Stipendio faraonico, tra le più pagate al mondo Uno scambio tra due top club europei potrebbe definitivamente mettere al tappeto la Juventus per il colpo a centrocampo ...E' successo ieri pomeriggio a Bardello. Tre adolescenti di Bardello e di Gavirate lo hanno portato al primo cittadino Monica Maestroni, che lo ha restituito al proprietario: «Esistono ancora persone o ...