Provocazione da Mourinho al Napoli | c’è la risposta di Giuntoli!

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, ildi Luciano Spalletti affronterà la Roma di Josénel big match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano da 10 vittorie consecutive tra UEFA Champions League e campionato e, in seguito alla sconfitta dell’Atalanta in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, gli azzurri sono l’unica squadra ancora imbattuta della Serie A, la Roma ha voglia di accorciare in classifica e portarsi a meno uno dalla capolista. Durante il pre-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli, di seguito le sue dichiarazioni: “Sette partite in ventuno giorni? Tanti impegni ma dobbiamo guardare partita in partita, fare bella figura e vincere”“Cosa si aspetta da Ndombele? In questo momento è riduttivo parlare dei ...

