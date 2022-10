Programmi TV di stasera | domenica 23 ottobre 2022 Su Italia 1 ‘La Fabbrica di Cioccolato’ con Johnny Depp

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi Cioccolato Rai1, ore 21.30: Mina Settembre – 1^Tv Serie tv. 2×07 – Angioletta: Mina si imbatte in un caso estremamente delicato: quello di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Intanto, un incontro casuale tra Titti e Max ha fatto sì che quest’ultimo scoprisse la verità: il padre del bambino potrebbe essere lui. 2×08 – Il Genio: Quando il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che costui non possiede documenti e che la sua identità è a dir poco misteriosa. Nel tentativo di evitargli di passare un guaio burocratico e legale, si imbarca verso Taranto insieme a Domenico, alla ricerca del passato dell’uomo misterioso. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 13×11 – Una Somma di Piccole Cose: Una neonata prematura viene trovata da un marinaio ...

