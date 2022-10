Procida | 13enne ferito da un coetaneo con un coltello durante una lite

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Unaper futili motivi tra due tredicenni ha visto spuntare un, che uno dei due ragazzini ha puntato al collo dell’altro provocandogli un taglio, per fortuna superficiale, medicato con prognosi di due giorni. E’ accaduto nella tarda serata di ieri sull’isola di. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Roma per la segnalazione di un. Dalle indagini è emersa la discussione con il, che ha puntato ilal collo dell’altro ragazzino. Ilre – residente sull’isola, così come la vittima – è stato identificato dai militari e segnalato alla Procura per i Minorenni. Ilnon è stato ...