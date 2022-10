Primo Cdm Governo Meloni | l' arrivo di Casellati | Musumeci | Ciriani e Pichetto Fratin

Roma, 23 ottobre 2022 Le immagini dell'arrivo a Palazzo Chigi per ilConsiglio dei Ministri del Governo Meloni dei ministri Casellati, Pichetto Fratin, Musumeci e Ciriani.... "Siate responsabili e leali" 13:20 In: approvate le nomine di Tajani e Salvini a vicepremier 12:57 Meloni tra Tajani e Mantovano, suona la campanella e dà il via la12:37 Iniziato il ...Si inizia dalla Camera: il discorso programmatico del premier Meloni dovrebbe svolgersi martedì 25. Mercoledì invece sarà al Senato ...Si è tenuto il passaggio della campanella a Palazzo Chigi, dopo un lungo colloquio privato con Draghi. La premier accolta a Palazzo Chigi dal picchetto d'onore. 'Una cosa impattante emotivamente', com ...