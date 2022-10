Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Milan come Diaz comanda”

Open

Un traguardo mai raggiunto, dallaedizione della Rugby World Cup maschile ad oggi, da nessuna Squadra Nazionale Fir (Federazione italiana Rugby).Un traguardo mai raggiunto, dallaedizione della Rugby World Cup maschile ad oggi, da nessuna Squadra Nazionale Fir (Federazione italiana Rugby). La prima pagina di Libero in rosa per Giorgia Meloni premier: «Altro che nero» – La foto "Milan travolgente, Monza ko", titola così il Corriere della Sera in taglio alto nella prima pagina di oggi. I rossoneri portano a casa altri tre punti dopo aver battuto 4-1 il ..."Milan, come Diaz comanda", titola così La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo il successo dei rossoneri sul Monza. A decidere il match una grandissima doppietta di Brahim ...