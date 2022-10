Prezzi mai visti al supermercato | niente paura | risparmia con le App

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’aumento deidi alcuni alimenti non è certo passato inosservato. Ma esistono delle app perre? L’aumento deiè un qualcosa che sta senza alcun dubbio condizionando le vite di tutti. Il pensiero va in particolar modo alle bollette di luce e gas, ma in realtà isono saliti vertiginosamente anche in altri settori, persino quelli più basilari. Basterebbe anche solo e soltanto fare un giro nei supermercati per farsi un’idea e per rendersi conto di quella che è, a oggi, la situazione. Una situazione che, sotto certi aspetti, può davvero esser definita drammatica. E a preoccupare soprattutto non può non essere quanto accade per alcuni alimenti, in primis quelli di primaria necessità. Fonte Foto CanvaA settembre, dati Istat alla mano, c’è stato un rialzo dell’11,1%, che non può ...