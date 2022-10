Prega sulla tomba di famiglia e si sente male | uomo di 70 anni muore al cimitero

ilgazzettino.it

Tragedia al cimitero di San Benedetto del Tronto dove un uomo di 70 anni ha accusato un malore mentre stava pregando sulle tombe di alcuni suoi familiari . Si è accasciato al suolo e non si è più ...Tragedia al cimitero di San Benedetto del Tronto dove un uomo di 70 anni ha accusato un malore mentre stava pregando sulle tombe di alcuni suoi familiari . Si è accasciato al suolo e non si è più ... Prega sulla tomba di famiglia e accusa un malore: muore al cimitero di San Benedetto del Tronto Nel corso della preghiera dell'Angelus di oggi Papa Francesco ha rivolto un pensiero al nuovo governo di Giorgia Meloni.Mentre a Palazzo Chigi si svolgeva la cerimonia della campanella per il passaggio delle consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni, in Piazza ...