Piantedosi e Sangiuliano | chi sono i nuovi ministri napoletani

È la volta di Matteo, alla guida dell'Interno ci sarà un tecnico, e di Carlo Nordio, che ... Giura con voce stentorea Gennaro,anche lui tecnico, che sarà a capo della Cultura, e ...' Matteo- ha evidenziato - fa parte di quel filone di uomini di stato validi', così come Gennaro'eccellente sul piano della cultura, che mi auguro riesca ad inventare un ...La prima riunione di Governo servirà per nominare i due vicepremier (Matteo Salvini e Antonio Tajani) e il sottosegretario alla Presidenza del ...Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...