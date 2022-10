Perché non dovete mettere il limone in frigorifero e quando è meglio prenderlo | gli effetti sul nostro corpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilcontiene vitamina C molto importante per la salute, ma la vitamina C si degrada molto rapidamente in. Contiene anche: fruttosio, glucosio, sali minerali, calcio, ferro, fosforo, rame, carotene e vitamine del gruppo B e A. Ilaiuta a dimagrire, a disintossicare l'organismo ed a regolarizzare ed equilibrare il metabolismo e le funzioni digestive inoltre favorisce l'assorbimento del ferro. È utilizzato anche a livello topico nel trattamento dell'acne e delle micosi della pelle. Fra i benefici oggetto di studio sono inclusi l'azione antiossidante, antitumorale ed antimicrobica. Bere un bicchiere di acqua tiepida eal mattino a digiuno è un ottimo rimedio per disintossicare il fegato ed è un solvente di acido urico.