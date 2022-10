Pensioni | Legge Fornero vicina al ritorno | governo al lavoro per scongiurarlo Le ipotesi in ballo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il 31 dicembre scade Quota 102. A meno di improbabili colpi di scena, dal 1° gennaio lasarà ancora in vigore. L'articolo .

L'indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con ledirette a carico, anche pro quota,... della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della8 agosto 1995, n. 335, degli ...... eletta in uno ha lasciato il posto a uomini negli altri visto che laporta a un alternanza ... la parità salariale che porta alla sproporzione nelleper fare un esempio". E le donne cosa ...Il primo nodo da affrontare sarà quelle pensionistico: a fine anno scade Quota 102 e, si pone dunque il problema del superamento della legge Fornero che senza interventi sarà ripristinata in versione ...Il governo Meloni potrebbe mettere nel mirino le pensioni d'oro per ricavare risorse necessarie alla stabilità dei conti pubblici ...