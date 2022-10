Orizzonte Scuola

La prima per leordinarie contiene 4 opzioni: " Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D. L. 6 dicembre ...Le domande La prima per leordinarie contiene 4 opzioni: " Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D. L. 6 ... Pensioni, cessazioni d’ufficio per il personale 65enne: le funzioni di rilevazione sono aperte fino al 28 ottobre Le domande per la pensione scuola si presentano quasi un anno prima. E’ in scadenza quella con decorrenza 1° settembre 2023 ...Riforma pensioni, la Lega fa sapere che sta lavorando alle proposte per superare la Legge Fornero. Matteo Salvini impegnato in prima persona ...