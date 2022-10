Pattinaggio artistico | Knierim-Frazier vincono nelle coppie a Skate America 2022 Quinti Valesi-Piazza

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Arriva il primo verdetto dallo Skating Club Of Boston di Norwood, impianto sportivo teatro questo fine settimana di, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 diinfatti Alexa-Brandonhanno centrato la prima posizione, rispettando a pieno i pronostici della vigilia. I Campioni Mondiali in carica sono stati artefici di una prestazione non scevra da errori: nello specifico infatti i padroni di casa hanno commesso due sbavature in entrambi i salti lanciati – cadendo nel triplo rittberger e atterrando a due piedi il flip – oltre che nel salchow in parallelo, ruotato solo doppio. Guadagnando però punti preziosi nel resto degli elementi dunque gli ...