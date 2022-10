Pattinaggio artistico | Daniel Grassl chiude Skate America 2022 in quarta posizione Vince Malinin

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sfuma il podio per. L’atleta azzurro ha ottenuto lafinale in occasione di, primo appuntamento del classico circuito ISU Grand Prix-2023 diin scena questo weekend di svolgimento a Norwood. In una gara dal livello tecnico decisamente elevato, il nativo di Merano ha ben figurato proponendo però a differenza dell solito “soltanto” due quadrupli, il flip e il lutz, perfettamente eseguiti, lasciando da parte il loop. L’assenza quindi di un terzo salto da quattro giri di rotazione e una inaspettata caduta nel triplo axel hanno rallentato il cammino diche si è dovuto accontentare quindi dellapiazza ...

A debita distanza si sono posizionati poi al terzo posto Kelly Ann Laurin - Lucas Ethier (Canada), bravi a raccogliere 104.35 (53.73, 50.62) per 156.94 approfittando della brutta prova dei tedeschi ...Nota di merito infine per la tanto amata Gracie Gold , tornata dopo anni veramente bui ad un livello alto, testimoniato dalla quarta posizione provvisoria con 64.18 (34.58, 30.60).Ricomincia da Norwood, Massachusetts, località alla immediata periferia di Boston, l’ ISU Grand Prix di Pattinaggio Artistico ormai arrivato alla sua ventottesima edizione. Per i prossimi sei weekend ...SKATE AMERICA - Ottimo primo segmento di gara per Daniel Grassl, che sul ghiaccio di Nordwood si piazza al terzo posto nel programma corto alle spalle duo di te ...