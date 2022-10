Parcheggi sull' Albula | c' è il piano di fattibilità per realizzare 500 posti proprio nel centro della città

(Di domenica 23 ottobre 2022) SAN BENEDETTO - Semaforo verde, sul, per il progetto di oltre 500auto per un maxio sopra al torrente. L'impresa di Castel di Lama che sta curando l'...

Oltre alla sicurezza si darebbe una risposta alla viabilità con gli oltre 500nel cuore della città e che potrebbero alleggerire il centro dalle auto. A tutto questo si aggiunge l'oasi ...... con indicazioni'importanza di progettare e sviluppare spazi urbani adeguati per assorbire e ... Può essere utilizzato per costruire marciapiedi, rampe eper i veicoli, nei luoghi dove non ...Un 25enne egiziano è stato denunciato e sanzionato per aver orinato sulle auto parcheggiate nei pressi della caserma dei carabinieri di Firenze Rovezzano. Alcuni carabinieri, liberi dal servizio, hann ...Torna altissima la tensione nella zona occidentale della città. Nella polveriera Napoli non c'è una notte di pace, ed ora tocca a Fuorigrotta e Bagnoli, dove il risiko ...