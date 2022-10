Palermo-Cittadella | le formazioni ufficiali | Brunori contro Tounkara

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Di nuovo al 'Barbera'. Contro il, ilha la seconda chance di ritrovare la vittoria (che manca dal 9 settembre) davanti al suo pubblico, dopo il pareggio di una settimana fa col Pisa. LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Tante conferme per Corini, che punta ancora sul 4 - 3 - 3 . Per la partita col, il tecnico delsceglie lo stesso 'blocco' della gara col Pisa. In attacco c'è Elia mentre a centrocampo sono confermati Gomes e Broh. LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio ore ...Allo stadio “Barbera” protagoniste Palermo e Cittadella, gara valevole la 10^ giornata del campionato di Serie B. CLICCA QUI per vedere la classifica. Di seguito il risultato e il tabellino.Palermo-Ci ...Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cittadella, valevole per la 10a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 16.15. PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori ...