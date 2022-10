Pagelle Bologna Lecce | bene l’attacco rossoblù con Arnautovic | male quello giallorosso – VOTI

(Di domenica 23 ottobre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, Ferguson FLOP: Gendrey, Hjulmand: Skorupski 6.5; Posch 6, Bonifazi 6 (73? Sosa 6), Lucumi 5.5 (66? Moro 6), Cambiaso 6.5; Medel 6.5, Dominguez 6.5, Aebischer 6,5, Ferguson 7 (86? Soriano S.V.), Barrow 6.5 (66? Orsolini 6);7.: Falcone 6; Gendrey 5, Baschirotto 6, Pongracic 5.5, Pezzella 5.5; Gonzalez 5.5, Hjulmand 5 (74? Blin 6), Askildsen 5.5 (46? Di Francesco 5.5); Strefezza 5.5 (74? ...

- Lecce: 2 - 0 Falcone 6: si tuffa dalla parte opposta in occasione della rete su rigore di Arnautovic. Poco può invece sul gol di Ferguson. Gendrey 5: ingenuo e sfortunato nell'azione che ...Ferguson 7: l'atteggiamento è quello giusto, tanto da trovare il primo gol con la maglia del. (dal 41' st Soriano: s.v. ). Aebischer 6.5: inizialmente si limita al compitino poi cresce di ...Più di un passo indietro di troppi giallorossi che al "Dall'Ara" cedono ai rossoblù bravi a conquistare il primo successo in stagione. BOLOGNA ( di Pierpaolo Sergio) – Nelle pagelle di Bologna-Lecce s ...