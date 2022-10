Oroscopo giornaliero | 23 ottobre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 23 ottobre 2022) Saturno termina il suo retrogrado in Acquario alle 12:07, il che può trovarci a pensare alle nostre responsabilità in un modo nuovo. Potremmo andare avanti con determinati impegni e dire di no agli altri; decidere come gestire il tempo è un grande tema al momento. Venere entra nello Scorpione alle 3:52 del mattino e apprezziamo