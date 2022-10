Ordigno esplode nel quartiere Pianura | il boato nella notte

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè stato fattore la scorsain via Evangelista Torricelli, nela Napoli, non lontano dal portone di ingresso del civico 372. La detonazione non ha causato danni o feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che indagano sull’accaduto. Ventiquattr’ore prima un altroera stato fattore da ignoti in un diversodella zona occidentale della città, in via Diocleziano, all’esterno di un negozio di telefonia. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati alle tensioni tra gruppi criminali che si contendono il controllo sulla periferia ovest di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ventiquattr'ore prima un altroera stato fatto esplodere da ignoti in un diverso quartiere della zona occidentale della città, in via Diocleziano, all'esterno di un negozio di telefonia. Non ...L'scoppiato all'alba è la risposta alla sparatoria avvenuta due giorni fa in via Enea, sotto la casa di un boss. Si tratta della sesta esplosione in un mese nella stessa ...L'ordigno scoppiato all'alba è la risposta alla sparatoria avvenuta due giorni fa in via Enea, sotto la casa di un boss. Si tratta della sesta esplosione in un mese nella stessa zona ...Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre le persone si sono rapidamente allontanate tra la paura generale ...