Oppo Reno 8 Pro | design interessante e fotocamera da fascia superiore

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lanciato a fine agosto, l’8 Pro è uno smartphone con cui il produttore cinese punta ad offrire caratteristiche dapremium nellamedio-alt del mercato. Ildel8 Pro riesce a distinguersi dalla massa, vedendopescare sia dalle scelte fatte sui precedenti modelli della famiglia, con bordi laterali piatti che formano angoli retti con il fronte ed il retro del telefono, sia in quelle del flagship dell’azienda cinese (il Find X5 Pro) con una cover posteriore, in questo caso in vetro, che integra in un unico pezzo anche il rigonfiamento delle fotocamere. Se dobbiamo però muovere una critica allo stile, nella variante di colore Glazed Black dell’esemplare che abbiamo avuto in prova, per quanto sia bello il suo ...