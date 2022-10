(Di domenica 23 ottobre 2022) Mario Draghi non ha dato consigli a Giorgia, ha riferito lui stesso, preferendo lasciarle in eredità quello che 'ha fatto'. Quello ottenuto, non senza fatica, dall'ex presidente della Bce, ...

Globalist.it

Mario Draghi non ha dato consigli a Giorgia Meloni, ha riferito lui stesso, preferendo lasciarle in eredità quello che 'ha fatto'. Quello ottenuto, non senza fatica, dall'ex presidente della Bce, ...... mentre nei piccoli centri e in campagna laconservatrice si è radicalizzata. La crescita ...dollari per ogni privato cittadino che citi in giudizio chiunque aiuti una persona ad abortire... Oltre la retorica da Ventennio ecco cosa spetta al Governo Meloni: dal caro energia al tetto al prezzo del gas Draghi ha lasciato palazzo Chigi subito dopo aver ottenuto un risultato tutt'altro che scontato. E' riuscito, dopo una battaglia, durata molti mesi e condotta mai da solo ...Lo rivela una ricerca dell’Observatoire national des migrations. È il 65% dei tunisini a dichiarare di voler emigrare a qualsiasi costo. Una percentuale che diventa del 90, se a parlare sono i giovani ...