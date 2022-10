Olimpiadi Milano - Cortina 2026 | Letizia Moratti nuova ad Risolto il nodo Lombardia

L'ex sindaca die vicepresidente della regione lombarda è stata infatti nominata - riferisce La Gazzetta dello Sport - amministratore delegato delleCortina 2026. Fontana nel ......che Letizia Moratti attuale vicepresidente della Regione Lombardia e assessore regionale al Welfare sarebbe potuta essere scelta come nuovo amministratore delegato per le2026 di- ...Secondo alcune le indiscrezioni, Moratti sarebbe stata scelta al posto di Vincenzo Novari. Il sindaco di Milano: "Non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestr ..."La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi Milano Cortina" lo spiegano dal suo staff aggiungendo che "qualsiasi decisione" della vic ...