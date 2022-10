Olimpiadi | la nomina di Abodi a ministro dello Sport getta nel caos Milano-Cortina | il Comitato organizzatore resta senza una guida

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’Italia ha un nuovo: sabato mattina Andreaha giurato al Quirinale insieme al resto della squadra di Giorgia Meloni. La sua, però, non è una buona notizia per tutti: riempie un vuoto, ma spalanca una voragine; sistema il governo, manelledi. Manager navigato e stimato trasversalmente, uomo di fiducia di Meloni, il limite maggiore diin questo momento è di non avere il dono dell’ubiquità: il nuovo governo aveva due caselle da riempire e un solo nome di sicuro affidamento. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto una scelta chiara: l’ha voluto al suo fianco nell’esecutivo, a testimonianza di quanto intenda puntare sullo ...

... approvata in precedenza, al momento dellai dirigenti devono avere al massimo 67 anni, e ... Nel febbraio 2021, in occasione delleinvernali di Pechino, Cina e Russia hanno mostrato che ...Al momento delladi ministro dello Sport , Abodi ha affermato che le priorità per lo sport ... Inoltre, sembra che il nuovo ministro abbia diversi obiettivi per le prossimeinvernali . ...Tramontata l'ipotesi ministero, per la vicepresidente si cerca un ruolo che la allontani dalla decisione, più volte ripetuta, di candidarsi alle ...Da presidente della Lega calcio di Serie B fino alla nomina di ministro dello Sport e delle politiche giovanili. Ecco chi è Andrea Abodi e cosa sappiamo su di lui ...