Nuovo attacco degli ambientalisti in Germania | purè di patate contro un quadro di Monet – Il video

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo la zuppa, il: è l’ultima arma utilizzata dagliper attrarre l’attenzione dei politici sul tema del cambiamento climatico. Succede a Potsdam, in, dove due attivisti di Last Generation hanno imbrattato un dipinto ad olio dilanciandoglidi. L’obiettivo da loro preso di mira è stato uno dei capolavori dell’artista francese: Il Pagliaio, esposto al Museo Barberini di Potsdam. «Le persone stanno morendo di fame, di freddo. Siamo nel pieno di una catastrofe climatica», ha urlato al pubblico una dei due attivisti davanti all’opera imbrattata. Ha poi aggiunto: «Ho paura perché la scienza ci dice che non saremo in grado di sfamare le nostre famiglie nel 2050. C’è bisogno didi ...

Monet dopo Van Gogh.contro le opere d'arte da parte degli attivisti per il clima . Nel mirino questa volta un capolavoro di Monet . Due attivisti di 'Last Generation', gruppo di protesta per il cambiamento ...... Monet dopo Van Gogh. Nuovo attacco contro le opere d'arte da parte degli attivisti per il clima. Nel mirino questa volta un capolavoro di Monet. Due attivisti di 'Last ...