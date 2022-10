(Di domenica 23 ottobre 2022) Continuano gliucraine. Droni kamikaze eS- 300 sono stati lanciati dalle truppe di Mosca sulladi, dove si trova il più grande impianto nucleare di tutta l’Europa. A renderlo noto è stato Oleksandr Starukh, il capo dell’amministrazione regionale, citato da Ukrinform. «Nella, le forze di occupazione hanno attaccato ladicon i droni kamikaze, così come gli insediamenti circostanti utilizzandoS-300 – ha scritto Starukh -. Uno dei droni ha colpito un edificio pubblico nel centro regionale. Finora non sono state segnalate vittime». Nel frattempo ihanno colpito ...

Da giorni, ormai, molte città dell'Ucraina convivono con i continui blackout , causati daglirussi contro le infrastrutture energetiche del Paese. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ...
Nuovi attacchi su Zaporizhzhia, missili russi anche sulle città del Donetsk: «8 civili uccisi in una notte» È stato riferito che ci sono problemi con l'elettricità e l'approvvigionamento idrico. E ha aggiunto che anche un edificio residenziale è stato danneggiato a causa dell'attacco e un civile è rimasto f ...(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la popolazione a limitare l'uso di elettricità, a causa dei nuovi attacchi russi ...