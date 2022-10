“Non siamo ancora competitivi” | Conte deluso in conferenza stampa!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 ottobre 2022) Antonio, mister del Tottenham, ha commentato ai microfoni della BBC la sconfitta interna per 1-2 contro il Newcastle, ecco le sue parole. “È stato un peccato. Penso che almeno un pareggio fosse il risultato giusto.partiti bene e abbiamo avuto delle occasioni per segnare. Il portiere del Newcastle ha fatto delle belle parate e nel nostro momento migliore hanno segnato questo strano gol. Non voglio commentare questa decisione. Poi pochi istanti dopo abbiamo subito la seconda rete. Abbiamo perso un po’ di fiducia e forse per noi è stato quello il momento più difficile. I miei giocatori hanno poi mostrato grande determinazione e impegno. Non ho nulla di cui lamentarmi”. Sul momento della squadra.“Abbiamo due giorni per recuperare bene perché mercoledì abbiamo una partita fondamentale in Champions League. Continuiamo ad avere infortuni. ...