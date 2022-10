“Non avevo soldi neppure per il costume” | l’infanzia drammatica di Lillo | l’aneddoto su sua mamma

Leggi su inews24

(Di domenica 23 ottobre 2022)è diventato un meme dopo la sua fantastica apparizione con Posaman in LOL-Chi ride è fuori, ma il suo passato non è stato sempre così semplice Il suo lavoro è far ridere gli altri, ma di comico nel suo passato non c’è stato molto: l’amato personaggio di LOL-Chi ride è fuori ha raccontato di L'articolo proviene da Inews24.it.