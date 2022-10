Nessuno come il Napoli nei top 5 campionati | sette vittorie di fila Ed eguaglia Maradona…

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilbatte anche la Roma e trova la settima vittoria consecutiva in Serie A. La formazione partenopea è l’unica ad esserci riuscita nei top cinque. Per rintracciare un cammino simile bisogna guardare al Belgio dove Anversa (9) e Genk (7) hanno vinto almenopartite diin campionato. Numeri da record per gli uomini di Luciano Spalletti che consolidano la vetta della classifica e lanciano un segnale forte alle avversarie in chiave Scudetto. Ricordiamo che il record in Serie A diconsecutive appartiene all’Inter di Roberto Mancini che nel 2006/07 inanellò una serie di diciasdi. Quella striscia spezzò il precedente primato della Roma di…Spalletti con 11consecutive. ...