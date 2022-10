Nel colloquio Draghi - Meloni Ucraina | energia | bollette e manovra

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un Mario"quasi affettuoso", come dicono a Palazzo Chigi, ha accolto Giorgiaper il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo governo. Una 'transizione' per niente formale, ...

, riferisce la Tass, Shoigu ha espresso "preoccupazione per possibili provocazioni dell'Ucraina attraverso l'uso di una "bomba sporca" , ovvero ordigni radioattivi. Lo stesso timore è ...I temi dell'incontro non si conosconodettaglio, ma secondo quanto si apprende,vis - à - vis, l'ex banchiere e la premier hanno affrontato i grandi temi internazionali, a partire ... Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato alla Difesa britannico Ben Wallace. (ANSA) ...