NBA 2022 2023 | Banchero realizza 23 punti | ma Orlando cade contro Boston Antetokounmpo show

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sono nove i match valevoli per la regular season NBAandati in scena nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 ottobre. I riflettori erano ovviamente puntati su Paolo, al ritorno in campo con i suoiMagic dopo due sconfitte di fila. In casaCeltics non è andata tanto meglio, visto che la vittoria è andata agli ospiti per 126-120. Serata non particolarmente positiva neppure per il talento azzurro, che ha sìto 23ma ha commesso anche tanti errori (6/19) dal campo. Il vero protagonista della serata è Giannis, che trascina i Milwaukee Bucks alla vittoriagli Houston Rockets (per 125-105) con una prestazione da 44e ...