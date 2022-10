Nasce il governo Meloni | Polonia e Italia andranno a braccetto Parola di Fogiel PiS

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) Rados?awmi accoglie nel suo ufficio, giusto al secondo piano della sede di Prawo i Sprawiedliwo??, situata in un angolo tranquillo della Nowogrodzka. Un edificio lontano da qualsiasi segno di magnificenza architettonica, essenziale come i simboli che tappezzano le stanze e i corridoi, dove svettano l’aquila bianca e la foto di Jaros?aw Kaczy?ski sulla copertina del Sieci. Qui, dove tutto viene tramutato in storia e mito, il fidatissimo di Kaczy?ski accetta volentieri di rispondere alle domande di Formiche.net. E lo fa senza tentennare su nulla, nemmeno sulle questioni che alimentano l’incendio dialettico che divampa in…e non solo. Evitiamo di girarci attorno. Come interpreta il concetto di “europeismo”? È solo un canale utile a consolidare un’alleanza strategica con gli Stati Uniti o qualcosa di più? Attualmente è in corso una disputa ...