Napoli | Osimhen | 'Tre punti importanti | non poniamoci obiettivi Ecco per chi era la dedica'

La vince ai punti e grazie a una giocata splendente di. IRRATI 5,5 Concede un rigore al(fallo di Rui Patricio su Ndombele) con molta leggerezza, poi rivedendolo si accorge che il ...ROMA - Ilespugna l'Olimpico. Vittoria della squadra di Luciano Spalletti grazie alla rete di. Ilha gestito bene il match e ha creato molte palle gol, la Roma invece non ha mai tirato in porta dimostrando poco coraggio anche per le assenze importanti. Gli azzurri si riprendono ...Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell ... Plauso maggiore ai miei che abbiamo vinto anche così”. Ha tenuto in campo Osimhen fino alla fine."Io non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi della partita - ha detto Luciano Spalletti nell'immediato dopo gara all'Olimpico che ha visto la su ...