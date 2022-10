Calciomercato.com

Non è una critica al, anzi, è che semplicemente avrebbe avuto costi inaccessibili per un club come quello azzurro. Bravo è statoprima a fiutare e poi a sfruttare l'occasione a buon ...... infatti, Cristianostarebbe già intavolando una trattativa con gli agenti dell'esterno ...2mln di euro netti), nel momento in cui Kvicha si è promesso sposo al. Sette gol e otto assist ... Napoli, Giuntoli: 'Le frasi provocatorie di Mourinho Rispondo così' Le parole del ds azzurro Giuntoli Il Napoli arriva all’Olimpico per affrontare la Roma nel big match dell’undicesima giornata di campionato. Una sfida che promette spettacolo, con due squadre che sono ...Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci sono tanti impegni, come quelli già passati.